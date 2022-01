Slechts kleine verstrengingen: dit adviseren de GEMS-experts aan het Overlegcomité

De expertengroep GEMS adviseert in haar rapport aan het Overlegcomité slechts enkele kleine verstrengingen aan. Dat meldt De Tijd. Van de experts hoeft een lockdown momenteel niet, en hoeft ook in de horeca en de cultuursector voorlopig niet ingegrepen te worden.

Zo adviseren de experts geen lockdown, het behoud van de huidige regels in de cultuursector en de horeca, en tekenen ze geen verzet aan tegen de heropening van de scholen maandag.

Wordt wel voorgesteld: het invoeren van 100 procent thuiswerk, en nieuwjaarsfeestjes zijn compleet uit den boze. Waar thuiswerk niet mogelijk is, wordt geadviseerd om in te zetten op kleine ‘werkbubbels’, waarbij er niet gemixt wordt tussen personeel. Verder wordt ook de halvering van de capaciteit op het openbaar vervoer geadviseerd, en wordt het belang van voldoende ventilatie op bussen, trams en treinen benadrukt. Tenslotte roept de GEMS ook op minstens de meest kwetsbare groepen te adviseren een meer beschermend FFP-masker te dragen.

Geen bezwaar

Er is geen verzet tegen de heropening van het onderwijs maandag, al wordt ook daar het belang van voorzorgsmaatregelen (zoals ventilatie, mondmaskerplicht, bubbels, en waar nodig testen en quarantaine) ten strengste benadrukt. Er wordt ook gevraagd om haast te maken met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud. Zonder stringente voorzorgen zal de vijfde golf worden aangeblazen, klinkt het.

Ook in de huiselijke kring wil de GEMS momenteel niet ingrijpen, al wordt ook daar opgeroepen om de contacten vrijwillig te beperken tot maximaal 2 à 3 verschillende gezinnen. Het Overlegcomité wordt ook gevraagd om duidelijk te communiceren over de hoge besmettelijkheidsgraad van de omikronvariant, en wat de beste manieren zijn om zichzelf te beschermen.

Ook in de horeca en de cultuursector mag alles van de GEMS blijven zoals het is: voor de horeca betekent dat een sluitingsuur om 23 uur en maximaal zes mensen aan een tafeltje, voor de cultuursector betekent dat maximaal 200 mensen in een zaal, mits een mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket, en social distancing.

Het Overlegcomité komt donderdagochtend om 9.30 uur samen om de gezondheidssituatie te bespreken.

