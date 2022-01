Chinese vastgoedgigant Evergrande wil uitstel van betaling

Het gaat meer bepaald om de aflossing en couponbetaling van een obligatie van 4,5 miljard yuan (omgerekend zo’n 626 miljoen euro) die in China was uitgereikt. Die betaling zou normaal op 8 januari moeten gebeuren, maar Evergrande wil uitstel tot 8 juli. De komende dagen wordt er hierover onderhandeld, waarna de schuldeisers kunnen stemmen over het voorstel. In afwachting is de obligatie niet langer verhandelbaar.

Tot nu toe miste Evergrande nog geen binnenlandse betaalverplichtingen. Voor buitenlandse schulden was er vorige maand al een eerste wanbetaling.

Evergrande torst voor meer dan 260 miljard euro aan schulden, en heeft de voorbije maanden moeite om zijn financiële verplichtingen na te komen. Het aandeel van de groep verloor vorig jaar bijna 90 procent op de beurs. Recentelijk heeft ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) de kredietscore van Evergrande verlaagd, tot bijna het laagste niveau. De problemen bij Evergrande zetten de hele Chinese vastgoedsector -die de voorbije jaren ongewoon sterk boomde- onder druk.