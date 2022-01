Vijftiger verstuurt via Messenger foto van penis naar minderjarige: “Per ongeluk”

Een 56-jarige man uit Leopoldsburg is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel nadat hij een foto van zijn penis naar een minderjarige verstuurde. De beklaagde claimde dat dit per ongeluk gebeurde en dat hij niet wist dat de jongen amper 14 jaar was.

De feiten dateren van juni 2018. Het was de moeder van het Hasseltse slachtoffer dat naar de politie stapte nadat ze berichten gericht aan haar zoon opmerkte om seksuele handelingen te stellen. De beklaagde hield vol dat de jongen hem via Messenger gevraagd had zijn geslachtsdeel te laten zien waarna hij per ongeluk een foto verstuurde. Hij verklaarde aanvankelijk niet te weten dat de jongen 14 jaar was terwijl uit onderzoek bleek dat de vijftiger er wel degelijk al eerder naar had gepolst. De rechtbank verwees bijgevolg de uitleg van de betichte naar de prullenmand wegens ongeloofwaardig.

Haar

De Kampenaar probeerde ook tweemaal af te spreken met de jongen. Tevergeefs. Hij vroeg daarop aan het slachtoffer om foto’s te sturen van zijn haar. Toen de man een foto ontving met hoofdhaar op, stelde hij dat niet te bedoelen en verstuurde hij de bewuste foto van zijn geslachtsdeel.

Zijn advocaat had de opschorting van straf gevraagd, maar de rechter ging er niet op in. Ook al omdat de ‘oppervlakkige en immature’ man in het verleden al voor de rechtbank kwam voor exhibitionisme ten aanzien van minderjarigen en voor kinderpornobezit.

Een forensisch psychiater adviseerde om de dader begeleiding op te leggen met het oog op re-integratie in de maatschappij. De rechtbank ging hierop in en verleent de man uitstel voor de 18 maanden celstraf op voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn seksuele problematiek. De proceskosten van bijna 800 euro zijn voor rekening van de Kampenaar.