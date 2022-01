Plots staat de Maas hoog: veerpont Meeswijk uit veiligheid uit de vaart genomen

Afgelopen nacht en in de ochtend van woensdag 5 januari is het Maaswater gestegen tussen Lanaken en Kinrooi. “De Maas is plots zo hoog gekomen dat ik zelfs mijn veerpont uit de vaart heb moeten halen”, treurt veerman Ton Paulus. “Deze hoge waterstand had niemand verwacht.”

“De veermannen zijn woensdagochtend nog uitgevaren met de pont over de Maas tussen Meeswijk en Berg-Urmond. Maar om 10 uur hebben we besloten dat het niet meer verder kon. Blijkbaar moet er in Wallonië veel meer water zijn gevallen dan verwacht. Daardoor is het water in de Maas snel gaan stijgen. Met de aanrijklep van de pont kom ik niet meer aan de oever. Daardoor kunnen er geen auto’s de pont op rijden. Heel veel mensen hebben mij een gelukkig nieuwjaar gewenst met de aanvulling: ‘Geen hoog water dit jaar’. Het is nog maar 5 januari en hupsaké daar hebben we al prijs.”

Door de hoge Maas drijven ook al boomstammen en takken. Die kunnen beschadigingen aan de zijkant van de pont aanbrengen. Een gierboot, die vasthangt aan de pont, is door de kracht van het water ook al omgeslagen. “Hoe lang ik met de pont uit de vaart ben, kan ik op dit ogenblik niet vertellen”, aldus Ton Paulus. “We zijn afhankelijk van de regen en de neerslag in Frankrijk en Wallonië.”

Momenteel staat de Maas tussen Lanaken en Kinrooi hoog tussen de zomeroevers. Landerijen langs de Maas staan niet blank. Wel zijn in Leut, Meeswijk en Stokkem de werken in de Maas opnieuw onder water gelopen. Deze oeververstevigingen zijn afgelopen zomer en herfst pas uitgevoerd. De werken zijn nog niet volledig afgewerkt. Om die reden staat er nog groot materieel opgesteld langs de gloednieuwe toegangsweg naar de pont in Meeswijk. De hoge Maas lokte woensdag al meteen de eerste kijklustigen. Wie naar Nederland wil moet via de Maasbrug in Maaseik of via de autosnelweg E314 het viaduct in Boorsem passeren. (mmd)