Ook assistent-trainer test positief bij Liverpool, dat bekermatch tegen Arsenal liever uitgesteld ziet

Pepijn Lijnders, de Nederlandse assistent-trainer bij Liverpool, heeft positief getest op het coronavirus. Hoofdtrainer Jürgen Klopp verblijft nog in quarantaine, waardoor het de vraag is wie er donderdag in de League Cup-wedstrijd tegen Arsenal op de bank plaatsneemt.

Dinsdag werd de training van Liverpool al geschrapt. De club heeft een verzoek ingediend het duel met Arsenal te verplaatsen. De English Football League heeft nog niet op het verzoek gereageerd.

Liverpool heeft besloten de persconferentie in aanloop naar het duel in de League Cup te schrappen en diende bij de Engelse voetbalbond een officiële vraag in om de partij uit te stellen.

Lijnders (38) nam de taken van Klopp afgelopen weekend waar in de topper tegen Chelsea. Het werd in Londen 2-2.