WTA Melbourne: Greet Minnen verliest haar openingsduel, Kirsten Flipkens neemt eerst horden in dubbelspel

Greet Minnen (WTA-80) heeft zich woensdag in Melbourne niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Summer Set 2-toernooi (hardcourt/ 239.477 dollar). Ze verloor na één uur en 56 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-5) van de Russin Kamilla Rakhimova (WTA-120).

Om een plaats in de achtste finales neemt Rakhimova het op tegen Sara Sorribes Tormo (WTA-36). Die 25-jarige Spaanse, vierde reekshoofd op het hardcourt in Melbourne, schakelde dinsdag de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-83) met 6-4, 5-7 en 6-3 uit.

Van Uytvanck gaat er ook in het dubbelspel meteen uit

Alison Van Uytvanck heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op de Melbourne Summer Set 1 (hardcourt/239.477 dollar). De 27-jarige Vlaams-Brabantse verloor, aan de zijde van de Deense Clara Tauson, in twee sets (6-3 en 6-2) van de Amerikaanse tandem Asia Muhammad/Jessica Pegula, samen het tweede reekshoofd. De partij duurde slechts een uur.

Dinsdag verloor Van Uytvanck (WTA 58) ook al haar eerste ronde in het enkelspel in Melbourne. Op het Summer Set 2-toernooi, het andere WTA 250-toernooi in Melbourne, moest ze in drie sets (7-6 (7/5), 1-6 en 7-5) de duimen leggen voor de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 78).

Flipkens neemt eerste horde in het dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op de Melbourne Summer Set 1 (hardcourt/239.477 dollar). Flipkens nam, aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo, in haar eerste ronde na een spannend duel van twee uur en dertien minuten tennis in een supertiebreak (6-7 (5/7), 7-6 (8/6) en 10/3) de maat van het Amerikaanse duo Desirae Krawczyk/Christina McHale.

Bij de laatste acht wacht voor Flipkens mogelijk een duel met een landgenote. Ze kan Greet Minnen treffen, indien zij, aan de zijde van de Australische Ellen Perez, de maat neemt van het Australische duo Destanee Aiava/Lizette Cabrera. Minnen en Perez zijn het vierde reekshoofd, Aiava en Cabrera staan dankzij een wildcard op de hoofdtabel.

Flipkens neemt in Melbourne niet deel aan het enkelspel.