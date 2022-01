Genkse kunstenaar die draak stak met tv-format ‘Idool’ overleden

Jeroen Moonen, de Genkse kunstenaar die de draak stak met het VTM-programma Idool is op 42-jarige leeftijd overleden. Zijn dood veroorzaakte heel wat verslagenheid bij familie en in zijn vriendenkring.

Terwijl de juryleden er op apegapen zaten te kijken bracht Moonen in 2007 tijdens een voorselectie van het VTM-programma Idool een hilarische act. Hij legde zich neer voor de tafel van de jury en zong er een liedje over fruitsalade. “Dit is toch een grap?”, vroeg voorzitter Vera Mann. Op haar vraag of hij een weddenschap met vrienden had afgesloten antwoordde hij dat hij het bloedserieus meent. Het dansje dat hij nog opvoerde toen hij de zaal verliet maakte het helemaal hilarisch. En het werd er niet beter op toen hij ook aan de gastpresentatoren Koen en Kris Wauters nog eens herhaalde dat het voor hem allemaal bloedserieus was. Het filmpje ging viraal.

Met zijn overlijden laat hij een leegte achter in zijn omgeving. Op Facebook reageren vrienden van Jeroen emotioneel op het overlijden van Jeroen. “Een hartaanval in de fucking fleur van je leven! Jeroen Moonen, als dit een joke is, is het toch echt wel je slechtste prank ooit...”

(cn)