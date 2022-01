Pools toptalent strijkt neer in het Dudenpark: Union huurt 18-jarige middenvelder met prijskaartje van 10 miljoen euro

Ook deze transfer zat al een tijdje in de pijplijn. Het was geen geheim dat Brighton & Hove Albion, zusterclub van Union en ook de ploeg van Rode Duivel Leandro Trossard, interesse toonde in de amper 18-jarige Pool met een marktwaarde van maar liefst 10 miljoen euro. Ook andere Europese toppers als Liverpool lonkten naar de diensten van Kozlowski, maar hij koos uiteindelijk voor een transfer naar Brighton.

Kozlowski komt over van Pogon Szczecin, een Poolse topclub die vorig seizoen derde eindigde, en dit seizoen voorlopig tweede staat. Kozlowski werd er aanzien als een enorm aanstormend talent. Dat bewijzen ook zijn selecties bij de nationale ploeg: onder meer op het EK voetbal afgelopen zomer mocht Kozlowski twee keer invallen.

Brighton telt maar liefst 8 miljoen pond neer voor Kozlowski, maar leent hem eerst uit aan zusterclub Union. Naast Mitoma heeft Union nu dus een tweede huurling beet van Brighton. Het is voor Kozlowski het eerste avontuur in het buitenland.

Union kondigde aan dat het deze transferperiode elke linie met minstens één speler wou versterken. Nu de defensie en het middenveld al aan die eis voldoen, is het nog wachten op een offensieve versterking. Zowel Kozlowski als Machida sloot al aan op stage en verscheen woensdagochtend op training.