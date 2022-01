Martine Van Camp neemt nieuwbouw in gebruik: dagcentrum voor 55 personen en zes studio’s

De vzw Martine Van Camp in Diest heeft haar nieuwe woon- en dagcentrum aan de Tulpenstraat in gebruik genomen. In het dagcentrum kunnen 55 personen terecht en in het studiocomplex is plaats voor 6 personen.

“Het dagcentrum huisde tot nu toe in een pand aan de Speelhofstraat”, legt Erik Peirelinck uit. Hij gaf zopas de fakkel van directeur door aan Wendy Bortels en heeft het grootste gedeelte van het proces voor de nieuwbouw geleid. “Dat gebouw had echter zijn beperkingen zodat we naar een nieuw onderkomen op zoek waren.”

Aan de Tulpenstraat kocht vzw Martine Van Camp het kerkgebouw van de wijk Poels, dat werd afgebroken om de nieuwbouw op te trekken. “In de dagopvang is plaats voor meer dan 55 personen”, zegt huidig directeur Wendy Bortels. “Zij worden begeleid door 13 medewerkers onder leiding van Sara Naten.”

“Vroeger gebeurden activiteiten in één ruimte en moest er telkens worden opgeruimd. Nu beschikken we over specifieke lokalen zodat dat niet meer vereist is”, vertelt Sara Naten. “In het crealokaal bijvoorbeeld kunnen de werkjes na de activiteit blijven liggen om er de volgende dag aan voort te werken. We bieden een waaier van activiteiten en proberen ook zo veel mogelijk buitenshuis te gaan. Zo werken we nu al samen met onze buren van sociaal restaurant Het Beverbeekhuis. Onze gasten gaan er een handje toesteken bij het opdienen, de toog bemannen enzovoort. We voeren ook opdrachten voor bedrijven uit. Dat zorgt voor inkomsten die we kunnen gebruiken voor uitstappen. Een ploeg heeft zich geëngageerd om regelmatig in een aantal straten het zwerfvuil op te ruimen en we zoeken naar de beste formule om bij te dragen aan de jaarlijkse wijkfeesten, gepland voor juni 2022.”

Naast de dagopvang heeft de nieuwe site ook een studiocomplex voor zes cliënten. Op de gelijkvloerse verdieping is er een bureau voor de begeleiding van de dienst inclusieve ondersteuning en een gemeenschappelijke ruimte met een keuken.

Het project kost alles samen 3,2 miljoen euro. De vzw Martine Van Camp ontvangt een toelage van 210.000 euro van Vlabinvest van de provincie Vlaams-Brabant. De rest wordt met leningen en eigen middelen, ook van Lions Club Diest, gefinancierd.

Het vroegere onderkomen aan de Speelhofstraat krijgt een functie voor de dagbesteding van Martine Van Camp die nu in basisschool De Pit aan de Overstraat in Diest-centrum zit. Eerst wordt de speelplaats aan de Speelhofstraat wel opgeknapt. Het houtatelier van Martine Van Camp gaat meubelen voor de speelplaats ontwerpen.

Op de Dag van de Zorg op 15 mei 2022 zet Martine Van Camp de deuren van de nieuwbouw aan de Tulpenstraat voor iedereen open.