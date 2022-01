AA Gent geïnteresseerd in KV Mechelen-spits Hugo Cuypers

De 24-jarige spits tekende tot nu toe voor zes goals en zeven assists. Malinwa is echter niet geneigd om Cuypers al na een half jaar te laten vertrekken. Het jeugdproduct van Standard ligt nog tot 2025 onder contract én zijn vorige club, het Griekse Olympiakos, heeft nog recht op een deel van de volgende transfersom. Goedkoop is hij daardoor niet. Aangezien AA Gent een voorzichtig financieel beleid voor staat, is het maar de vraag of Cuypers haalbaar is. Pittig detail: net als KV Mechelen brengt AA Gent zijn winterstage door in hetzelfde hotel in het Spaanse Oliva. (ssg,thst,kvu)