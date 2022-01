Zulte Waregem wil Anthony Limbombe terug naar België halen. De 27-jarige linkerwinger zit op een totaal zijspoor bij Nantes, waar hij voor het laatst in actie kwam op 7 maart 2020. Essevee hoopt zijn carrière te kunnen herlanceren.

Anthony Limbombe is sinds zijn transfer van Club Brugge naar Nantes in augustus 2018 helemaal weggezakt. Hij werd er met grote trom binnengehaald voor 8 miljoen euro en tekende een contract van vijf jaar, maar kon nooit de verwachtingen inlossen. Limbombe kende een aarzelende start bij Nantes en sukkelde nadien van de ene blessure in de andere. Ook een uitleenbeurt aan Standard werd door een knieblessure een flop.

Zulte Waregem wil hem nu de kans bieden om zijn carrière te herlanceren. De onderhandelingen zouden de goede kant op gaan.

Limbombe speelde in België eerder bij Genk (2010-2014), Club Brugge (2016-2018) en Standard (2019). (jve)