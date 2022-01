In de Dageraadstraat in Eisden heeft de politie dinsdag rond middernacht een voertuig met drie inzittenden gecontroleerd. De drie jongeren hadden een gebruikershoeveelheid cannabis bij, en de bestuurder legde een positieve speekseltest af. Een passagier had een vlindermes bij en kreeg een pv voor het bezit van een verboden wapen. siol