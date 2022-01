Oude vrouw helpt verdwaalde zwaan op brug terug in kanaal: “Onderschat nooit een oma in een heel grote jas”

Enkele mensen die maandag over een brug in Berlijn liepen, zagen plots een zwaan heel laag overvliegen op zoek naar water. Het dier misrekende zich en landde voor de reling in plaats van in het kanaal. “Het dier leek verward en liep heen en weer”, aldus voorbijganger Marcy Mendelson die alles filmde. “We wisten niet goed wat te doen, maar toen deed een oud vrouwtje wat moest gebeuren.” De beelden van de opvallende reddingsactie gaan intussen de wereld rond en krijgen heel wat reacties. “Onderschat nooit een oma in een heel grote jas”, klinkt het onder meer.