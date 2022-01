NBA. LeBron James bezorgt Lakers de zege tegen Sacramento Kings

LeBron James heeft de LA Lakers in de NBA dinsdag aan een 122-114 zege tegen de Sacramento Kings geholpen. Vooral in het laatste kwart toonde de 37-jarige James zijn klasse.

Met nog ruim 8 minuten te gaan keken de Lakers tegen een 89-96 achterstand aan. Dankzij 14 punten van James en 11 van zijn ploeggenoot Malik Monk werd de achterstand in de slotfase nog omgebogen naar een overwinning. James kwam over de hele wedstrijd tot 31 punten, Monk nam er 24 voor zijn rekening.

Voor de Lakers was het de derde overwinning op rij in een reeks van vijf thuiswedstrijden. Ze staan nu zevende in de Western Conference, met een positief winstsaldo: 20 overwinningen tegenover 19 nederlagen. De Lakers konden voor de negende keer op rij niet beschikken over Anthony Davis, die hinder ondervindt van een knieblessure.

Phoenix nam tegelijkertijd met 110-123 de maat van New Orleans. De Suns misten onder meer Deandre Ayton en Jae Crowder door het coronaprotocol, maar konden rekenen op een uitstekende Devin Booker (33 ptn). De Suns staan tweede in het westen.

Memphis pakte een dag na de zege in Brooklyn ook de volle buit in Cleveland (106-110). Ja Morant maakte het verschil met acht punten in de laatste anderhalve minuut speeltijd. In totaal kwam hij tot 26 punten. Memphis blijft vierde in het westen, Cleveland zakt naar de zesde stek in het oosten.

Toronto tot slot pakte een derde zege op rij, 129-104 tegen San Antonio. Fred VanVleet blonk uit met 33 punten. De Spurs zakken na een vierde nederlaag op rij weg naar de elfde plaats in het westen, Toronto is negende in het oosten.

De uitslagen:

LA Lakers - Sacramento 122 - 114

New York - Indiana 104 - 94

New Orleans - Phoenix 110 - 123

Cleveland - Memphis 106 - 110

Toronto - San Antonio 129 - 104

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 71,4 35 25 10

2. Brooklyn 65,7 35 23 12

3. Milwaukee 64,1 39 25 14

4. Miami 60,5 38 23 15

5. Philadelphia 55,6 36 20 16

6. Cleveland 55,3 38 21 17

7. Washington 51,4 37 19 18

8. Charlotte 50,0 38 19 19

9. Toronto 50,0 34 17 17

10. Boston 48,6 37 18 19

11. New York 47,4 38 18 20

12. Atlanta 44,4 36 16 20

13. Indiana 36,8 38 14 24

14. Detroit 20,0 35 7 28

15. Orlando 18,4 38 7 31

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 80,6 36 29 7

2. Phoenix 78,4 37 29 8

3. Utah 73,0 37 27 10

4. Memphis 64,1 39 25 14

5. Denver 51,4 35 18 17

6. Dallas 51,4 37 19 18

7. LA Lakers 51,3 39 20 19

8. LA Clippers 50,0 38 19 19

9. Minnesota 45,9 37 17 20

10. Sacramento 41,0 39 16 23

11. San Antonio 38,9 36 14 22

12. Portland 38,9 36 14 22

13. Oklahoma City 36,1 36 13 23

14. New Orleans 34,2 38 13 25

15. Houston 26,3 38 10 28

Programma van woensdag:

Charlotte - Detroit

Orlando - Philadelphia

Washington - Houston

Boston - San Antonio

Dallas - Golden State

Indiana - Brooklyn

Milwaukee - Toronto

Minnesota - Oklahoma

Denver - Utah

Portland - Miami

Sacramento - Atlanta