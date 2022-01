Hilary Duff deelt filmpje van dochtertje op achterbank, maar krijgt kritiek: “Schattig kind, maar...”

Mama Hilary Duff ligt zwaar onder vuur. Op een filmpje is te zien hoe haar driejarige dochter Banks niet correct is vastgegespt in de auto. Net zoals bij ons is het ook in de Amerikaanse staat Californië verplicht om een kind in een speciale kinderstoel vast te zetten tijdens een autorit. De vader van het kind reageerde voorlopig laconiek op het voorval.

Het kindje praat tegen de camera en maakt op de achterbank plezier met Duffs voormalige medespeelster Molly Bernard. Het kind is ook te zien terwijl ze rechtstaat en tegen de rijrichting in gaat staan. Het is niet duidelijk of de wagen op dat moment in beweging was.

Het filmpje werd online gezet door Bernard en daar kwamen onmiddellijk snoeiharde reacties op. “Schattig kind, maar waarom zit ze niet in een kinderstoel?”, aldus een fan. En ze was niet de enige. Verschillende volgers wijzen erop dat een kind tot 8 jaar vast moet zitten in een kinderstoel. Ook bij ons is dat overigens verplicht tot het kind 1,35 meter is.

Duff reageerde nog niet op de hetze. Echtgenoot Matthew Koma reageerde al laconiek. “Je bent een echte heldin door je zo uit te spreken”, schreef hij onder een van de commentaren op Instagram.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen