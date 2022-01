2021 afgesloten met 16 procent minder werklozen in Vlaanderen

Vlaanderen telde in december 181.792 werkzoekenden. Eind 2021 waren er zo 16 procent minder werkzoekenden dan in december 2020. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) woensdag.

Vooral bij de werkzoekenden die minder dan een jaar zonder werk zitten, was er een forse daling met 24 procent. Ook de jongerenwerkloosheid (-25 jaar) daalt een pak meer dan gemiddeld, met een minus van 22 procent. De daling van de werkloosheid is volgens de cijfers van arbeidsmarktbemiddelaar voorts iets hoger bij de mannen dan bij de vrouwen. Bij de langdurige werkloosheid (+2 jaar) is er amper een daling: -2 procent tot 69.148 personen.

De daling van het aantal werkzoekenden is voor minister Crevits een belangrijk signaal. “Veel vacatures raken nog maar moeilijk ingevuld. Uit de eerste signalen van het nieuwe jaar, horen we dat bedrijven dit jaar nog meer mensen willen aanwerven. Het is dus van groot belang dat we via onze tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen een goeie en werkbare job vinden voor zoveel mogelijk werkzoekenden.”