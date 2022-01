Novak Djokovic krijgt felle kritiek uit Belgische tennishoek: “Dit bewijst dat hij veel macht heeft, meer dan een land blijkbaar”

Bij de Australian Open (17-30 januari) zijn in principe alleen spelers welkom die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Djokovic wilde de voorbije maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is omdat het voor hem een privékwestie is. Zijn deelname aan de Australian Open leek zo hoogst onzeker, maar de Serviër krijgt in de vorm van een vrijstellingsvergunning een reddingsboei toegeworpen, zo maakte hij eerder dinsdag zelf bekend.

Volgens de organisatie van de Australian Open hebben twee onafhankelijke panels van medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeeld. Zij kwamen tot de conclusie dat de 34-jarige Serviër daarvoor in aanmerking komt. “We hebben eerlijke en onafhankelijke protocollen opgesteld om zulke verzoeken te beoordelen”, zegt toernooidirecteur Craig Tiley. “Hiermee zijn we er zeker van dat de Australian Open 2022 veilig en leuk voor iedereen is.”

“Veel mensen zijn boos”

Maar de beslissing kan op weinig bijval rekenen. “Dit bewijst dat Djokovic veel macht heeft”, aldus Monami bij Radio 1. “Meer dan een land, blijkbaar. Ik vind dit niet oké. Hij moet altijd iets anders doen dan anderen. Roger Federer en Rafael Nadal hadden dit nooit gedaan, welk record ze ook hadden kunnen breken (Djokovic kan geschiedenis schrijven door zijn 21ste Grand Slam te winnen, red.). Ik heb echter het gevoel dat de mensen in Australië boos zijn. Hij is er niet populair op dit moment.”

Volgens Monami zullen tegenspelers Djokovic waarschijnlijk wel een hand geven voor en na een wedstrijd. De Belgische stelt dat de Serviër elke dag getest zal worden en dat er zolang hij niet positief is, geen gevaar bestaat. Maar voor Monami is vooral de boodschap niet correct.

“Er wordt weer maar eens een uitzondering gemaakt voor een sporter. Net zoals met het voetbal destijds. Die pakten elkaar ook vast terwijl andere mensen geen contact mochten hebben met hun familie. Nu mag Djokovic Australië ongevaccineerd binnen terwijl wij dat niet mogen. Hij zet de sport daardoor in een verkeerd daglicht én hij laat dat ook nog eens publiek weten, in plaats van gewoon niets te zeggen. Dan hadden mensen nog een bepaalde twijfel in hun hoofd, nu is het heel duidelijk. Hij is de nummer één van de wereld en staat boven de rest.”

Tip van Tiley

Craig Tiley heeft woensdag tegenover de pers aangegeven dat het verstandig zou zijn voor Novak Djokovic om bekend te maken waarom hem een “medische vrijstelling” werd verleend voor de Australian Open.

Djokovic kan zonder ooit verklaard te hebben of hij zich heeft laten vaccineren tegen COVID-19 deelnemen aan het toernooi.

“Het zou voor hem zeker nuttig zijn als hij de omstandigheden waarom hij een uitzondering aanvroeg uitlegde aan het publiek”, zei Tiley. “Ik moedig hem aan open te zijn tegenover de tennisgemeenschap. We gaan al twee jaar door een moeilijke periode.”

Tiley benadrukte dat Djokovic geen voorkeursbehandeling heeft gekregen. In totaal vroegen 26 spelers een uitzondering aan bij de Australische overheid, slechts enkelen kregen deze ook toegekend. “De zaak van Djokovic is niet op een aparte manier behandeld”, aldus Tiley.

Er was maanden twijfel over zijn deelname in Melbourne, omdat hij weigert te communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kan afreizen naar Australië. Alle partijen verbergen zich momenteel achter het medisch beroepsgeheim.

Australië is verontwaardigd over vrijstelling Djokovic

In Australië is met verontwaardiging gereageerd op het nieuws dat Novak Djokovic een medische vrijstelling heeft gekregen om zonder vaccinatie het land in te mogen. De 34-jarige Serviër, de nummer 1 van de wereld, maakte dinsdag zijn deelname bekend.

“We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet”, sprak de Australische minister-president Scott Morrison duidelijke taal. “Er zouden helemaal geen speciale regels voor Djokovic moeten gelden. Geen enkele.”

Stephen Parnis, voormalig hoofd van de Australian Medical Association, sprak in soortgelijke bewoordingen. “Het kan mij niet schelen hoe goed hij kan tennissen. Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen”, stelde hij. Volgens Parnis wordt met de uitzondering een verkeerde boodschap afgegeven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

“Wat belachelijk. We hebben zes lockdowns achter de rug, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften zijn niet doorgegaan en families hebben maandenlang gescheiden geleefd. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling”, twitterde David Southwick, politicus in de staat Victoria.

Oud-tennisser Sam Groth sprak eveneens zijn verbazing uit over de beslissing de 20-voudig grandslamkampioen toch toe te laten. Volgens hem is de uitzondering als “spugen in het gezicht van iedereen in de staat Victoria en Australië”. “Je bent bereid om te zeggen dat je een vrijstelling hebt, maar niet om te zeggen waarom? Het is zieke hypocrisie. Ik hou er helemaal niet van”, schreef Groth.

Ook actieve tennissers spraken zich uit over de zaak die Australië bezighoudt. “Ik denk dat als ik niet was ingeënt, ik geen vrijstelling zou krijgen”, zei dubbelspecialist Jamie Murray, de broer van Andy Murray. “Ik vind het gewoon heel interessant, dat is alles wat ik ga zeggen”, zo hield de Australiër Alex de Minaur zich op de vlakte.