Bewoners Grotestraat uit Genk klinken op 2022

“Het blijft een vreemd gegeven dat we al het tweede jaar op rij niet kunnen vieren zoals we dat zouden willen”, klinkt het bij de bewoners van de Grotestraat. “Ons zomerfeest werd geannuleerd en ook de nieuwjaarsontmoeting moest afgelast worden. Maar om dat toch niet zomaar aan ons te laten voorbijgaan, werd er met het Feestkomiteit van de Grotestraat weer een bemoedigende boodschap verspreid. Die werd in alle brievenbussen van de bewoners bezorgd, samen met enkele flikkerlichtjes en de oproep om tegen middernacht naar buiten te komen en samen het nieuwe jaar te verwelkomen. Intussen zagen we rondom ons heel wat vuurwerk en voelden we de positiviteit om er het beste van te maken. Zo werd het toch nog een gezellig ontmoeten en klonk men met de uitwisseling van hoopvolle wensen."