Klap op Ngadeu levert Bokadi (Standard) schorsing op tegen Anderlecht

Standard ziet de waslijst aan afwezigen voor de match tegen Anderlecht (16 januari) verder uitbreiden. Het moet het nu ook zonder Merveille Bokadi doen. De Congolees is geschorst.

Op 22 december, in de slotseconden van de bekermatch op AA Gent (3-1), kreeg Bokadi rood voor een slag op Ngadeu. De VAR zag het en de Congolees mocht vroegtijdig gaan douchen. Het Bondsparket vorderde aanvankelijk drie matchen en één match voorwaardelijk. Standard ging daar niet op in en de zaak kwam dinsdag voor. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal schorst Bokadi uiteindelijk voor drie matchen (waarvan twee met uitstel) en een boete van 2.000 euro.

Als Standard niet in beroep gaat, mist hij enkel de match tegen Anderlecht. De Rouches kunnen dan ook al niet beschikken over Afrika Cup-gangers Amallah, Sissako, Rafia, Tapsoba en Fai. Daouda Peeters is geblesseerd.