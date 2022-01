Zaterdag staan de broers Pierre (links) en Martin Perin tegenover elkaar in Maaseik-Waremme. — © RR

Na een break van een kleine drie weken knalt Maaseik de Belgische competitie donderdag weer op gang. Eerste van zeven tegenstanders in januari is Haasrode-Leuven. Sterkhouder Martin Perin, zaterdag in actie tegen zijn ex-club Waremme, heeft de batterijen kunnen opladen.