DEBAT. Is de vrijheid van meningsuiting beperkt na de veroordeling van Jeff Hoeyberghs?

Plastisch chirurg en mediafiguur Jeff Hoeyberghs is dinsdag door de Gentse rechtbank veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie door zijn uitspraken tijdens een lezing aan UGent.

LEES OOK. Jeff Hoeyberghs veroordeeld voor seksisme en discriminatie

De aanleiding voor de rechtszaak tegen Hoeyberghs was een felbesproken lezing van hem in 2019 op UGent op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Daar deed de chirurg en mediafiguur enkele uitspraken zoals: Dat vrouwen “wel privileges en geld willen, maar hun benen niet meer willen opendoen”. Of: “U kent dat type vrouw wel. Zo’n pront narcistisch “dingske”, blauwe “oogskes”, tietjes.”

LEES OOK. Jeff Hoeyberghs reageert na veroordeling: “Ja, ik heb af en toe een vrouw niet opgehemeld, maar dat is mijn goed recht”

DE KERN. Hoe zinvol is het om moreel verwerpelijke uitspraken via de rechtbank te bestrijden?

LEES OOK. Politiek rechts verbaasd over veroordeling Jeff Hoeyberghs, op één N-VA-politica na: “Zijn uitspraken zijn walgelijk”

Wat vind jij? Is de vrijheid van meningsuiting beperkt na de veroordeling van Jeff Hoeyberghs? Laat je mening hier achter.

MV