Grote energieleveranciers bieden geen vaste contracten meer aan

“Vaste contracten zijn met de hoge energieprijzen nu totaal oninteressant, zowel voor de klant als voor ons als leverancier”, aldus woordvoerder Mark Van Hamme van Eneco in De Tijd. “Vanaf 1 januari was het even niet meer mogelijk vaste contracten af te sluiten”, klinkt het ook bij woordvoerster Hellen Smeets van Engie. “Klanten die voor een vast contract belden, hebben we gevraagd een paar dagen later weer contact op te nemen. Vanaf woensdag in de loop van de dag zullen we opnieuw vaste contracten aanbieden, maar we gaan het niet actief promoten. Ook eind vorig jaar waren we al gestopt met het promoten van vaste tarieven, maar ze waren wel nog beschikbaar.”

Febeg, de federatie van leveranciers, waarschuwt al lang dat het aanbod contracten met vaste prijs schaars kan worden. “Voor klanten is een vast contract comfortabel zodat ze zich niet te veel budgettaire zorgen hoeven te maken”, zegt woordvoerder Stéphane Bocqué. “Maar in de huidige omstandigheden is het voor leveranciers bijna onmogelijk zich daarvoor in te dekken.”