‘Thuis’-acteur Raf Jansen verklapt in ‘Switch’ dat hij vader wordt: “Bespaart me een hoop sms’en”

Voor Raf Jansen (41) wordt het een speciaal jaar. De acteur die agent Dieter ‘Didi’ Van Aert vertolkt in Thuis, wordt in april van 2022 voor het eerst vader. Dat verklapte hij aan Adriaan Van den Hoof in Switch en onmiddellijk ook aan zijn vrienden en kennissen die nog niet op de hoogte waren. “Dat bespaart me een hoop sms’en”, aldus Raf. Hij en zijn vriendin weten ook al wat het gaat worden, klinkt het in het quizprogramma.