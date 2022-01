Ook Sony wil elektrische auto’s gaan verkopen

De presentatie van de Vision-S 02 vond plaats op een van de persmomenten in aanloop naar de grootste vakbeurs voor de techindustrie. Tijdens een eerdere editie van die beurs in Las Vegas had Sony ook al eens een conceptwagen getoond, maar die leek toen vooral bedoeld om technologische snufjes die waren verwerkt in de auto te etaleren. Sony maakt bijvoorbeeld al sensoren voor zelfrijdende voertuigen en is groot op het gebied van camera’s en andere elektronica.

Topman Kenichiro Yoshida vertelde dinsdag dat zijn bedrijf een commerciële lancering van een eigen Sony-auto onderzoekt. “Sony is goed gepositioneerd als creatief entertainmentbedrijf om mobiliteit opnieuw te definiëren”, zo benadrukte hij daarbij.

Hiermee volgen de Japanners andere grote techbedrijven, bijvoorbeeld Google-moederconcern Alphabet, die al aan de weg timmeren op het gebied van auto’s. Details over bijvoorbeeld de prijs van de Sony-wagen of de datum dat hij op de markt komt, werden allemaal niet gegeven. De elektrische auto, die volgens Sony boordevol interne en externe sensoren zit, wordt nog op de weg getest, onder meer op zijn vermogen om zonder bestuurder te rijden.

Gadgets

Naast de aankondiging over de auto had Sony nog een ander nieuwtje. Het bedrijf heeft nu officieel de PlayStation VR2 aangekondigd. Dat is een virtual reality headset voor de nieuwste spelcomputer van Sony, de PlayStation 5. Eerder bleek al dat het concern werkt aan een opvolger van de PlayStation VR.

Op speciale persdagen, voordat de CES woensdag open gaat voor een breder publiek, onthulden deze week meerdere grote techbedrijven hun nieuwste gadgets. Zo presenteerde Samsung onder meer nieuwe televisies, Nvidia toonde nieuwe grafische chips en Intel onthulde nieuwe processoren voor laptops. Maar vanwege zorgen over de omikronvariant van het coronavirus hebben dit jaar ook veel grote bedrijven afgezegd voor het evenement. Bijvoorbeeld Amazon, Twitter en Facebook-moederbedrijf Meta lieten weten dit keer niet te komen.