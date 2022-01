Wout van Aert bereidde thuiscross in Herentals voor met… een feestje: “Zware dag voor mama en papa”

Met de cross in Herentals wordt woensdag de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee georganiseerd. Wout van Aert won de vorige manche op Nieuwjaarsdag in Baal, Toon Aerts leidt het klassement met 1:20 voorsprong op Eli Iserbyt.

De Belgische kampioen kende geen ‘normale’ voorbereiding op de cross in zijn thuisstad. Van Aert had namelijk iets te vieren, meer bepaald de eerste verjaardag van zijn zoontje Georges. “Een zware dag voor mama en papa”, aldus Van Aert, die blijkbaar aangedaan was van de snelheid waarmee zijn kleine spruit is opgegroeid.

Generale repetitie voor BK

Na vier manches gaat de strijd om de eindzege nog slechts tussen twee veldrijders in de X2O Badkamers Trofee. Toon Aerts telt 1:20 voorsprong op Eli Iserbyt en al 6:21 bonus op Michael Vanthourenhout die de derde plaats inneemt. Wout van Aert is vierde op 8:43 na zijn zeges in Loenhout en Baal. Iserbyt won de eerste manche op de Koppenberg, Toon Aerts was de beste in Kortrijk.

Van Aert is, na zijn zege vorig jaar en zijn reeks van zeven op acht gewonnen wedstrijden, opnieuw topfavoriet om zichzelf op te volgen. “Ik woon op amper drie km van het parcours, het is een thuiswedstrijd en ik kijk er zeker naar uit”, sprak hij zondag na z’n vierde plaats in Hulst. “Het is een uitdagend parcours, het wordt zeker en vast opnieuw een pittige wedstrijd.”

Naast Wout van Aert is ook Tom Pidcock van de partij van de ‘Grote Drie’. De Brit reed dinsdag in Gullegem. Mathieu van der Poel staat niet aan de start.

Bij de vrouwen won Clara Honsinger de wedstrijd op de Koppenberg, de andere drie manches kwamen allemaal op naam van Lucinda Brand die ook woensdag opnieuw topfavoriet is. Denise Betsema leidt in het klassement met 46 seconden voorsprong op Brand, Ceylin del Carmen Alvarado is derde op 2:38.