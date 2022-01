Wereldkampioen Peter Wright haalt uit naar dartsrivaal Michael van Gerwen: “Ik heb geen medelijden met hem”

‘Mighty Mike’ bekritiseerde dartsbond PDC hoe men omging met de zelftests en de situatie. Maar ‘Snakebite’ vindt dat Van Gerwen deze problemen over zichzelf heeft afgeroepen.

“Het is duidelijk dat ik geen medelijden met hem heb”, verklaart hij tegenover The Guardian. “Het is balen voor het toernooi en zijn fans, maar iedereen moet wel nadenken over zijn eigen keuzes. Wat, en waar ze wat doen. Als jij jezelf niet totaal veilig kan houden, dan moet je echt in de spiegel kijken. Mij is dat wel gelukt en andere spelers ook.”

© AFP

Wright denkt dat Van Gerwen hier wel van zal leren. “We gaan hem zeker terugzien volgend jaar.” Uiteraard snapt de Schot dat als Van Gerwen er gewoon bij was geweest, de titel veroveren wellicht lastiger was geweest. Wright versloeg in de finale van 2020 overigens Van Gerwen.

Het ontbreken van ‘Mighty Mike’ en het pensioen van de beste darter ooit - Phil Taylor - heeft er mede voor gezorgd dat hij de kans kreeg om nu twee WK-titels te pakken, weet hij. “Was ik zo goed geweest als Phil er nog was geweest? Geen idee. En als Michael de vorm had waar we hem van kennen? Ik zou mezelf in de top 5 zetten, maar niet eens in de buurt van MVG en Taylor.”