“Heel vreemd” coronavirus slaat wild om zich in heen in het voetbal: positieve tests bij Bayern en PSG, liefst tien bij Italiaanse club

Eerde bleken Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez en Tanguy Nianzou al met het virus besmet.

Sané en Upamecano werden maandag getest, samen met de jonge verdediger Josip Stanisic. Alleen die laatste testte negatief, zodat hij dinsdagmiddag aan de collectieve training kon deelnemen.

De Duitse voetbalbond (DFL) staat alleen toe dat wedstrijden om medische redenen worden uitgesteld als een ploeg minder dan 15 spelers kan opstellen, wat bij Bayern nog maar net het geval is.

De club uit Beieren zal het ook moeten stellen zonder spits Eric Maxim Choupo-Moting en verdediger Bouna Sarr, die met Kameroen en Senegal naar de Africa Cup zijn.

© ISOPIX

Tien nieuwe besmettingen bij Verona

Bij het personeel en de spelers van Hellas Verona zijn tien nieuwe gevallen van COVID-19 vastgesteld, slechts twee dagen voor de Serie A terug begint. Dat meldde de club dinsdag.

“Acht spelers, allen gevaccineerd, zijn de afgelopen uren” positief getest, aldus de club, die donderdag naar La Spezia (Ligurië) moet afreizen voor zijn eerste wedstrijd van 2022.

Noch de identiteit van de spelers, noch hun gezondheidstoestand werden bekendgemaakt. In Italië kunnen de gezondheidsautoriteiten bezwaar maken tegen een team dat door het land reist. Er is echter nog geen beslissing genomen over het bezoek van Verona aan de Italiaanse Rivièra.

Eind december moest Salernitana (een club uit Zuid-Italië) op vraag van de gezondheidsautoriteiten zijn reis naar Udine (Noord-Oost-Italië) afgelasten, omdat er in het team verschillende spelers positief hadden getest.

Er werden nog negen nieuwe gevallen gemeld bij de spelers van Salernitana, die donderdag thuis tegen Venetië spelen.

Donnarumma test positief op corona

Gianluigi Donnarumma, de doelman van PSG, heeft positief getest op COVID-19. Dat maakte de Franse club dinsdag bekend. De besmetting kwam er na een bekerwedstrijd waarin de Italiaanse international actief was.

Het is ondertussen al de vijfde besmetting bij PSG, nadat Lionel Messi en Danilo Pereira ook al positief testten. Juan Bernat, die het coronavirus opliep tijdens de feestdagen, staat niet langer op de lijst nadat hij twee keer negatief testte op maandag en dinsdag. De Spaanse verdediger zal woensdag terug aanwezig zijn op training.

Donnarumma stond de hele wedstrijd tegen vierdeklasser Vannes in de Franse Beker op het het veld. De Ligue de Football Professionnel heeft geoordeeld dat een positieve test betekent dat hij zondag niet in actie kan komen in de Ligue 1-wedstrijd tegen Lyon.

In zijn afwezigheid zal de Costa Ricaan Keylor Navas waarschijnlijk starten. Gevaccineerde mensen die als contactgevallen van de Italiaan zijn geïdentificeerd, moesten dinsdag een test ondergaan, maar zonder dat ze zich hoefden te isoleren, conform de nieuwe regels van de regering.

© ISOPIX

“Het is een heel vreemd virus. We volgen de situatie van elke speler. We weten dat er meer infecties kunnen zijn,” zei coach Mauricio Pochettino op maandag. “Wij zijn een team dat de controles en de verplichting om onszelf te testen respecteert. We hopen dat er geen bijkomende gevallen zullen zijn.”

PSG is niet de enige ploeg die lijdt onder de nieuwe omicron-variant. Ook Bordeaux, Lorient, Angers en Rijsel moeten verscheidene spelers missen. De wedstrijd tussen Angers en Saint-Etienne van zondag is al uitgesteld omdat 19 spelers positief testten op het virus. De wedstrijd tussen Bordeaux en Marseille van vrijdag is ook nog niet zeker vanwege de vele besmettingen in de regio.

Barca-president Laporta test positief op corona

Na Ferrán Torres en Pedri heeft nu ook Barcelona-voorzitter Joan Laporta positief getest op het coronavirus. De Spaanse voetbalclub maakte dinsdagavond bekend dat Laporta rechtstreeks contact had met een persoon die onlangs positief testte. Na een negatieve antigeentest op dinsdagmorgen, testte de 59-jarige Laporta in de namiddag positief bij een PCR-test. De voorzitter van Barca zit in quarantaine en heeft geen symptomen.

© Isosport

Oostende annuleert winterstage

KV Oostende heeft zijn winterstage in het Spaanse La Manga geannuleerd. Dat maakte de club maandag bekend. “Verscheidene spelers en een staflid testten positief op de Omikron-variant en om een nog verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd beslist om de stage te annuleren”, postte de club op Twitter.

AA Gent vertrok maandag wel naar het Spaanse Oliva, maar deed dat zonder vijf met het virus besmette spelers. Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Gianni Bruno en Ibrahima Cissé bleven thuis. Ook Christopher Operi is ziek, maar hij heeft geen corona en kan mogelijk later deze week nog aansluiten.

LEES OOK. Na negatieve zelftest, positieve PCR-test: intussen al zeven covidgevallen bij KRC Genk

Rijsel telt zeven coronabesmettingen

Rijsel heeft zeven met corona besmette spelers in de rangen. Dat maakte de club van Belgisch belofte-international Amadou Onana maandag bekend. “Bij de vorige tests waren er al vier spelers positief, nu kwamen er drie bij”, vertelde trainer Jocelyn Gourvennec op een persconferentie.

Dinsdag trekt Rijsel naar Lens voor een duel in de zestiende finales van de Beker van Frankrijk. Een selectie voor die Noord-Franse derby kan Gouvennec nog niet bekendmaken. “Want dinsdagochtend worden er opnieuw coronatesten afgenomen.”

Rijsel geeft de namen van de besmette selers niet vrij. Het Franse L’Equipe meent wel te weten dat voormalig AA Gent-aanvaller Jonathan David een van hen is.