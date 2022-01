Zizou Bergs wint eerste wedstrijd van 2022

Zizou Bergs (ATP 192) heeft woensdag zijn eerste wedstrijd van 2022 winnend afgesloten. De Peltenaar nam in de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Australische Bendigo (hardcourt/58.320 dollar) na één uur en 36 minuten tennis in twee sets (6-1 en 7-6 (7/4)) de maat van de Tsjechische kwalificatiespeler Jaroslav Pospisil (ATP 793).

Bergs was als zestiende reekshoofd in Australië vrij in de eerste ronde. In de derde ronde (achtste finale) treft hij de Fransman Hugo Grenier (ATP 150), het derde reekshoofd. Grenier rekende in de tweede ronde in twee sets (7-6 (7/5) en 6-0) af met de Italiaan Lorenzo Giustino (ATP 207).

Bergs is niet de enige Belg op de hoofdtabel in Bendigo. Maasmechelaar Ruben Bemelmans (ATP 212) ging er eerder in de eerste ronde al uit in twee sets (6-4 en 6-4) tegen de Tsjech Vit Kopriva (ATP 198).

Donderdag speelt Bergs ook zijn eerste duel in het dubbelspel. Hij vormt, aan de zijde van de Italiaan Flavio Cobolli, het derde reekshoofd en was vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde (kwartfinale) is de Italiaans-Russische tandem Thomas Fabbiano/Dmitri Popko de tegenstander.

Bemelmans is samen met de Duitser Daniel Masur het topreekshoofd in het dubbelspel. Samen ontmoeten ze in de tweede ronde de Australiërs James McCabe en Matthew Christopher Romios, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staan.