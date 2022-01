Omstreden ‘piraterij-app’ Popcorn Time stopgezet

De ooit populaire app Popcorn Time is stopgezet. Het programma maakte het op een illegale manier kijken naar films en televisieseries bijna net zo makkelijk als gebruik van Netflix. Een paar jaar geleden waarschuwde de streamingdienst nog voor de opkomst van Popcorn Time in een financieel verslag.

“Piraterij blijft een van onze grootste concurrenten”, zei topman en medeoprichter van Netflix Reed Hastings in 2015. Popcorn Time werd in 2014 geïntroduceerd en werd binnen een jaar een van de populairste manieren om op een illegale manier toegang te krijgen tot onder meer films.

De software maakte het met links mogelijk voor gebruikers om films of series met elkaar te delen. De makers verlieten de dienst kort na de introductie maar de code van de app was beschikbaar voor andere ontwikkelaars en die brachten nieuwe versies uit. De groep achter de app e-mailde verslaggevers van onder meer financieel persbureau Bloomberg dat Popcorn Time is stopgezet. De reden is niet bekendgemaakt.

Filmpiraterij is nog steeds een probleem voor Hollywood. Dat is erger geworden tijdens de coronapandemie omdat bioscopen vanwege lockdownmaatregelen tijdelijk gesloten waren en films rechtstreeks werden uitgebracht op streamingdiensten. Filmstudio’s spannen soms rechtszaken aan tegen websites en apps die illegaal downloaden of kijken van films mogelijk maken zoals Popcorn Time en The Pirate Bay.