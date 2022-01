Na etappewinst ontnuchtering voor De Mévius in Dakar: “Opnieuw geen al te beste dag voor ons”

Guillaume de Mévius en Kellon Walch (OT3) beleefden opnieuw een moeilijke dag in de Dakar. De Mévius moest al vroeg in de etappe zijn buggy aan de kant zetten. Nadat zijn assistentietruck de nodige wisselstukken had gebracht, kon hij zijn weg verder zetten. Met een achterstand van net geen vier uur bereikte hij als 43ste het bivak.

Het blijft een vreemde Dakar voor Guillaume de Mévius. Na de vreugde van maandag na het winnen van zijn eerste Dakar-etappe kwam op dinsdag vlug de ontnuchtering. “Het was opnieuw niet zo’n beste dag voor ons”, begint Guillaume de Mévius zijn uitleg. “We werden opnieuw geconfronteerd met technische problemen. Na 15 kilometer in de rit moesten we stoppen en hebben we moeten wachten op de assistentietruck. Eens we de juiste wisselstukken hadden, hebben we de herstelling kunnen uitvoeren. Dat heeft ons wel wat tijd gekost, maar we zijn nog in koers. Uiteindelijk verliezen we net geen vier uur.”

Voor De Mévius werd het na de problemen van zondag een tweede dag in deze Dakar om te vergeten. “Woensdag is weer een andere dag. We gaan met frisse moed herbeginnen en gaan ons best doen. Het is hier wel erg koud. Morgenvroeg verwachten ze niet meer dan 5 graden Celcius. Best raar voor een land waarvan je verwacht dat het er altijd warm is.” (belga)