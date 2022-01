Federale politie vindt vier ton cocaïne in loods in Essen: zes verdachten aangehouden

De federale gerechtelijke politie is het jaar begonnen met een klapper van formaat. Bij een inval in een loods in Essen troffen de speurders maandag 4.000 kilogram cocaïne aan, goed voor een straatwaarde van zeker 200 miljoen euro. “Zes verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter”, zo bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De speurders van de federale politie van Antwerpen vielen maandag binnen in een loods, gelegen aan de Peepolderlaan in Essen. Daar was kort daarvoor een container afgeleverd die al een tijdje, in opdracht van het gerecht, in de gaten werd gehouden. De container was in de haven van Antwerpen aangekomen met een schip dat in Peru, een van de productielanden voor cocaïne, was vertrokken.

200 miljoen euro waard

Bij de inval troffen de speurders zes verdachten aan, die kennelijk klaarstonden om cocaïne uit de container te halen. Ook de chauffeur van de vrachtwagen die de container van de haven naar de loods in Essen had gebracht, werd gearresteerd. Het gaat om vijf Belgen en twee Britten. In de loods troffen de speurders ongeveer 4.000 kilo cocaïne aan, goed voor een straatwaarde van minstens 200 miljoen euro.

De zeven verdachten die maandag werden gearresteerd, zijn dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Die heeft zes van hen onder aanhoudingsmandaat laten opsluiten in de gevangenis, zo heeft het parket van Antwerpen bevestigd. De chauffeur die container had afgehaald en afgeleverd, werd onder voorwaarden vrijgelaten.

Ook in Nederland

Toeval of niet, ook in Nederland werd kort voor de jaarwisseling een grote lading cocaïne onderschept door politie en justitie. Naar aanleiding van die vangst werden dinsdag twee verdachten gearresteerd. “De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid heeft op dinsdag 4 januari 2022 twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de invoer in Nederland van meer dan 4.100 kilo cocaïne”, aldus het landelijk parket in Nederland.

“De cocaïne zat verstopt in meerdere containers geladen met concentraat van ananassap. De containers, afkomstig uit Costa Rica, werden in augustus 2021 gecontroleerd. Hun bestemming was een groot en gerenommeerd koel- en overslagbedrijf in Rotterdam.”

(sare, vdaa)