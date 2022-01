Manager van Elise Mertens bevestigt: “Ze heeft last aan haar dijbeen”

Elise Mertens eind september in Chicago. Nog even wachten tot we haar weer in actie zien. — © ISOPIX

“Elise heeft inderdaad last aan haar dij,” zei hij. “Ze voelde wat pijn en verkoos uit voorzorg niet te spelen. Tests zullen moeten uitmaken wat de exacte diagnose is.”

Mertens zou woensdag in Australië aan 2022 beginnen. De 26-jarige Hamontse was als tweede geplaatst in de Melbourne Summer Set 2 en moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Wit-Russische kwalificatiespeelster Aliaksandra Sasnovich (WTA-76). Ze werd vervangen door de Chinese Wang Xinyu Wang (WTA-101). Mertens, vierde op de wereldranking in het dubbelspel, was ook van plan te dubbelen met haar nieuwe partner, de Russische Veronika Kudermetova.

Mertens speelt volgende week in de Sydney Tennis Classic, een WTA 500 toernooi (703.580 dollar). Dat evenement moet als voorbereiding dienen op het Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 17 januari. (belga)