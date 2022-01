Waarom BMW nu zo populair is in België en de vooroordelen achter zich laat: “Reputatie overgenomen door Audi-chauffeurs”

Ze worden verfoeid en verwenst, volgens “studies” zijn ze de meest egoïstische chauffeurs of zelfs psychopaten, en het internet staat vol memes over hen. BMW-rijders. En nu plots zijn ze nummer één in ons land. Geen enkel merk doet beter, en in geen enkel ander land scoort BMW zo goed. “Hun slechte imago is wat overgenomen door Audi-chauffeurs.”