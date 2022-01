The Weeknd lost vrijdag nieuw album: “Nieuw sonisch universum”

The Weeknd (31) lanceert volgende vrijdag zijn nieuwe plaat. Dawn FM is de opvolger van After hours, dat uitkwam in de periode dat de coronacrisis uitbrak. Niettemin zorgde die plaat voor enkele megahits. Zowel in 2020 (Blinding lights) als 2021 (Save your tears) scoorde The Weeknd de grootste hit van het jaar in Vlaanderen.

De Canadese artiest, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, zegt in een videoboodschap dat hij met de plaat een “nieuw sonisch universum” gaat aansnijden. Ondertussen is al bekend dat diverse collega’s onder wie Lil Wayne, Tyler, the Creator en Quincy Jones hebben meegewerkt aan de nieuwe nummers. (tove)