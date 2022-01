Romelu Lukaku verontschuldigt zich in video: “Sorry voor de commotie die ik heb veroorzaakt”

Romelu Lukaku heeft zich in een video op de sociale media en de website van Chelsea openbaar verontschuldigd voor zijn ongelukkige uitspraken over zijn moeilijke sportieve periode bij The Blues. Eerder deed hij dat ook al tegenover manager Thomas Tuchel, die hem weer opnam in de selectie.

“Aan de fans wil ik sorry zeggen voor de commotie die ik heb veroorzaakt”, aldus Lukaku. “Jullie kennen de connectie die ik met deze club heb sinds mijn tienerjaren, dus ik begrijp jullie volledig. Uiteraard is het nu aan mij om jullie vertrouwen terug te winnen. Ik zal mijn best doen om elke dag mijn betrokkenheid te tonen op training en in de wedstrijden en ervoor zorgen dat we wedstrijden winnen. Ook aan de manager verontschuldig ik mij, aan mijn ploegmaats en het bestuur. Het was niet het juiste moment om dat te doen. Ik wil dit nu achter mij laten, vooruit kijken en ervoor zorgen dat we wedstrijden beginnen te winnen door optimaal te presteren.”

