Prins Andrew en Virginia Giuffre poseerden samen met Ghislaine Maxwell in 2001. — © ISOPIX

Kan prins Andrew vervolgd worden voor het vermeend seksueel misbruik van een minderjarig meisje? Daarover moet een rechtbank in New York nu oordelen. Zwaaiend met een deal uit 2009 proberen de advocaten van de Britse royal de rechtszaak stop te zetten, maar de rechter liet alvast uitschijnen niet echt mee te gaan in hun argumenten.