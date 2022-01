Zulte Waregem huurt Dion Cools tot einde seizoen

Zulte Waregem wilde een verdediger die meteen inzetbaar is. Dion Cools zou in dat profiel moeten passen. — © BELGAIMAGE

De rechtse vleugelverdediger, die bij Club Brugge in 2015 debuteerde in de Jupiler Pro League, wordt gehuurd van FC Midtjylland waar hij goed was voor 53 wedstrijden en nog tot juni 2023 onder contract ligt. De Maleisische international speelde afgelopen zomer ook drie WK-kwalificatie wedstrijden voor zijn geboorteland.

“Ik zie mezelf als een moderne rechtsachter die de ploeg graag helpt in verdedigend en aanvallend opzicht”, klinkt het bij Dion Cools, die Zulte Waregem wil helpen om na Nieuwjaar de tegenvallende resultaten van de voorbije maanden te doen vergeten.

“Deze transferperiode gaat niet gepaard met een voorbereiding van zes weken. Om die reden moeten de aangetrokken spelers meteen inzetbaar zijn”, vertelt algemeen manager Eddy Cordier. “Dion kent de competitie, is fysisch en mentaal 100% klaar en is een essentiële versterking voor ons verdedigend compartiment.”