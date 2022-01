“Afwisselend opklaringen, wolken en buien, met kans op winterse lading”

Woensdag krijgen we afwisselend opklaringen, wolkenzones en later ook een aantal buien. Sommige buien kunnen een winterse lading met zich meebrengen, doorgaans onder de vorm van korrelhagel.

Voormiddag blijft het nog lange tijd droog terwijl talrijke buien over Nederland richting Duitsland schuiven. Deze buienzone zakt in de loop van de dag steeds zuidelijker en zal dus eerst het noorden van Limburg bereiken. In het zuiden van de provincie kan het nog tot laat in de namiddag droog blijven. Vooral tussen 17 uur en 22 uur wordt de kans op buien overal groot.

Vanochtend schommelt de temperatuur ongeveer een graad boven het vriespunt. Vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 5, wat echter een perfect normale waarde is voor begin januari.

De wind komt uit richtingen tussen west en noord en wordt matig van kracht.

In de nacht naar donderdag zakt de temperatuur tot dicht tegen het vriespunt. Het wordt dan ook opletten voor eventuele rijm- of ijsplekken.

