De veldritwinter van Wout van Aert is nog volop bezig en ook over zijn deelname aan het WK veldrijden is het doek nog niet helemaal gevallen. Toch is Jumbo-Visma al volop bezig met zijn voorjaarsprogramma. Om voldoende fris te zijn voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lijkt Van Aert de Strade Bianche te schrappen en in de plaats daarvan voor Parijs-Nice te opteren.