Wie dinsdagmorgen op z’n nachtkastje nog een Blackberry had liggen, is wakker geworden met een nutteloos toestel. Want op 4 januari trekt Blackberry de stekker uit z’n ‘klassieke’ toestellen, waardoor ze effectief ophouden met functioneren. Het bedrijf is al langer op zijn retour, maar dit is het definitieve einde van de iconische Blackberry. Een overzicht.