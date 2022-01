In het Belgisch hoofdkwartier in Bornem zijn ze bijzonder trots. — © Patrick De Roo

Bornem

Op het Belgisch-Luxemburgse hoofdkwartier van BMW in Bornem knalden de kurken niet alleen om het nieuwe jaar te vieren. Voor het eerst in zijn geschiedenis wordt het Duitse merk marktleider in ons land. En nog straffer: België is ook het eerste land ter wereld waar de autobouwer de koppositie inneemt. “Dit is een unieke verwezenlijking”, zegt woordvoerder van BMW Belux Jeroen Lissens.