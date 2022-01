Wouter Beke: “Al nadenken over 4de prik voor mensen met onderliggende aandoeningen”

En terwijl in de vaccinatiecentra de boosterprik volop wordt uitgerold, denkt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke al luidop na over een vierde prik voor mensen met onderliggende aandoeningen. Hij zei dat vanmiddag in onze studio naar aanleiding van ons eindejaarsgesprek met hem. Het coronavirus zal ons nog een tijdje bezighouden, aldus Beke. 2021 was het jaar van de vaccinatie, maar ook het jaar waarin de politiek veel bagger over zich heen kreeg. Beke geeft toe dat de verstandhouding tussen de drie Limburgse ministers in de Vlaamse regering niet altijd even goed is en daar wil hij aan werken.