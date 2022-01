Lommel

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat in Friesland in het noorden van Nederland de laatste elfstedentocht geschaatst werd. De tocht liep over 200 km over bevroren beken en kanalen langs 11 Friese steden. In Lommel woont Fons Steenbeeke, die in 1997 aan de start stond van de Tocht der Tochten in Leeuwarden.