Quinten Hermans na derde plaats in Gullegem: “Ik reed lek op slecht moment”

In de schaduw van Tom Pidcock leek Quinten Hermans in Gullegem op weg naar de tweede plaats, maar uiteindelijk moest hij teamgenoot Joran Wyseure voor laten gaan. “Ik ben blij voor hem”, reageerde de Looienaar van Tormans. “Die tweede stek is voor hem een mooie beloning.”

“Derde worden is niet slecht, al had ik Tom Pidcock graag nog wat meer pijn gedaan. Ik reed op een heel slecht moment lek. Pidcock was druk aan het zetten en zo moest ik hem laten rijden. Bovendien zat de kerstperiode in mijn benen. Maandag laste ik nog een heel stevige training in. Dit met het oog op het Belgisch kampioenschap van komende zondag in Middelkerke.”

Pidcock was ook al eens lek gereden. “Net na de eerste ronde was dat. Ik kreeg toen een klein gaatje, maar wou dan nog niet vol doorgeven. Het was nog te ver van de finish. Ik zocht mijn tempo en kon op die manier stand houden. Tot ik ook lek reed. Op die zware modderstroken verloor ik meteen veel terrein. Ik probeerde daarop zo snel mogelijk aan de materiaalpost te geraken en dat kostte me heel wat krachten. Misschien dat ik hierdoor op het einde wat verzwakte. Ik was wel verrast dat Joran Wyseure zo snel kwam opzetten.”

