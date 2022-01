En daar is zege nummer drie voor Tom Pidcock (22). Op zijn eigen manier stoomt de Brit zich beetje bij beetje klaar voor het WK eind deze maand. De halve veldritwereld - Van Aert, Iserbyt en Aerts op kop - mocht de cross in Gullegem dan overslaan, hij niet. Want, aldus Pidcock: “Winnen is winnen.” Een wijsheid die hij ook op het WK in de VS zal koesteren.