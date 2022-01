Van de acht kandidaten in ‘Dancing with the stars’ blijven er nog zes over. Twee van hen, Nora Gharib en Lotte Vanwezemael, zijn minstens een week ‘out’ door corona. — © Play4

Tegenslag blijft de kop opsteken in ‘Dancing with the stars’. Na blessures walst nu ook corona binnen in de tv-show. Deelneemsters Nora Gharib (28) en Lotte Vanwezemael (29) hebben beiden positief getest op het virus, en dansen zaterdag niet mee. Wel blijven ze voorlopig in de wedstrijd, zegt de productie. “Het is te vroeg om over noodscenario’s te spreken.”