Belgische vader ontvoert 10-jarig zoontje omdat hij niet wil dat hij gevaccineerd wordt

Interpol heeft een Belgische vader die zijn zoontje heeft meegenomen internationaal geseind. De moeder van de jongen sloeg alarm nadat ze een afscheidsbericht had gekregen. Volgens de vrouw waren er vaak spanningen tussen haar en haar ex-man over de opvoeding van het kind. Zo wilde de vader niet dat zijn zoontje een coronavaccin kreeg.

Het is niet duidelijk of er aanwijzingen zijn dat de man in staat zou zijn om zijn kind iets aan te doen. Toch wordt het zekere voor het onzekere genomen en wordt hij internationaal gezocht. Dat betekent dat wanneer de vader, met of zonder zijn zoon, in een internationale luchthaven wordt gecontroleerd, hij wordt opgepakt voor verhoor. Gevreesd wordt echter dat hij al in het buitenland zit.

De man had tijdens de kerstvakantie bezoekrecht. Hij kon Raphaël (10) enkele dagen bij zich hebben. Maar toen zijn moeder, die in Duitsland woont, haar zoon enkele dagen na Kerstmis opwachtte in het station van Keulen, bleek de jongen niet op de trein te zitten.

In een bericht dat de Duitse Melanie Branduer, de mama van Raphaël, intussen kreeg, zegt haar ex-man: “Het is allemaal te veel geworden. Ik kan het niet meer verdragen. Ik neem hem mee.”

De Belgische vader, Koen, heeft intussen zijn accounts op sociale media geblokkeerd en zijn gsm staat uit.

Vader en zoon zouden voor het laatst gezien zijn in Amsterdam. Daar namen ze een internationale vlucht. De bestemming wordt voorlopig geheim gehouden.

Politiediensten communiceren voorlopig niet aangezien het hier om een parentale ontvoering gaat. De speurders verspreiden voorlopig ook geen foto van de jongen.