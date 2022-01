Minister Wouter Beke brengt bezoek aan vaccinatiecampagne in Aperam

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de vaccinatiecampagne bij het bedrijf Aperam in Genk. Op drie prikdagen hebben bijna 500 van de 1.100 personeelsleden hun boostervaccin in het bedrijf gekregen.

Aperam is een van de bedrijven in Vlaanderen waar personeelsleden hun boostervaccin konden krijgen door de bedrijfsarts. Eind december startten negen bedrijven een proefproject rond de coronavaccinatie.

De eerste vaccinaties bij Aperam vonden eind december plaats tijdens twee prikdagen. Dinsdag werden er opnieuw boostervaccins geplaatst. Mogelijk volgt volgende week nog een vierde prikdag in het bedrijf.

In totaal koos bij Aperam zo’n 45 procent van de personeelsleden - bijna 500 op 1.100 - om hun boosterprik op hun werk te laten plaatsen. Andere personeelsleden waren al gevaccineerd of konden ook terecht in het reguliere vaccinatiecentrum. Bij de eerdere vaccinatiecampagnes was er een participatie van meer dan 95 procent bij de personeelsleden, klinkt het bij Aperam.

Naast Aperam loopt het proefproject nog bij BASF, ArcelorMittal, Janssen Pharmaceutica, SCK, Agfa en Evonik in Vlaanderen, GSK in Wallonië en Solvay in Brussel.

De bedrijven hebben zich vrijwillig aangediend en voldoen aan een aantal vooraf vastgestelde criteria, zoals minstens 1.000 medewerkers verdeeld over maximaal twee sites en een bedrijfsactiviteit op de werkvloer (geen telewerk). De bedrijven beschikken ook over een interne arbeidsgeneeskundige dienst, die alle medewerkers uitnodigde om zich te laten vaccineren.

“Snelheid is belangrijk”

Ook Aperam beschikt dus over een interne bedrijfsgeneeskundige dienst met een arts en verpleegkundigen. “Zij zijn doorheen de hele COVID-periode steeds paraat geweest om te helpen, onder andere met zeer uitgebreide testcampagnes om besmettingen op de werkvloer te vermijden”, vertelt Gert Heylen van Aperam. “We zijn tevreden dat we in dit pilootproject kunnen deelnemen, en zo én voor de gezondheid van onze medewerkers zorgen én ons steentje bijdragen in de globale vaccinatiecampagne.”

Het proefproject in de bedrijven zal geëvalueerd worden, samen met de bedrijven en de andere deelstaten. “We hebben de voorbije weken het belang van de boostervaccinaties bijzonder benadrukt. Snelheid is daarbij belangrijk, om die reden hebben we ook gekozen voor de massavaccinatie via onze vaccinatiecentra”, zegt minister Beke. “Maar met het initiatief van vaccinatie in bedrijven willen we ook bekijken om op korte en lange termijn de mogelijkheden rond de logistieke en operationele zaken te kennen. Ik hoorde vandaag positieve geluiden over deze vorm van vaccinatie.”

De boostercampagne gaat in Limburg goed vooruit, aldus Beke. “Zo’n 40 procent van de bevolking is al geboosterd, en al meer dan 90 procent van de 65+ers.”