Servische zakenman betaalt 120 miljoen euro voor Southampton

Southampton gaat van een Chinese eigenaar over in Servische handen.

Na Newcastle United en West Ham wordt met Southampton in enkele maanden tijd een derde Premier League-club verkocht aan een buitenlandse investeerder. De Servische zakenman Dragan Solak betaalt volgens Sky Sports 120 miljoen euro voor de veertiende in de Premier League.

​​​​​​​Dragan Solak is de man achter tv-operator United Group. Hij heeft tachtig procent van de aandelen van The Saints gekocht, die sinds 2017 in handen waren van de Chinese zakenman Gao Jisheng.

Southampton komt officieel in handen van Sport Republic, een investeringsfirma uit Londen, die belangen heeft in de sport- en entertainmentindustrie.

Katharina Liebherr blijft 20 procent van de aandelen in handen houden.