Hét populairste gerecht volgens Deliveroo: hier eet je de lekkerste poké bowls in Limburg

Volgens de maaltijdbezorgers van Deliveroo deed de poké bowl ons in 2021 massaal watertanden. Het fotogenieke gerecht kent zijn oorsprong in Hawaï en wordt, zoals de naam suggereert, opgediend in een kommetje. “Poké” is het Hawaïaanse woord voor “in stukjes snijden”, en verwijst naar het hoofdingrediënt rauwe vis. Bij ons wordt de koude lekkernij meestal geserveerd met kleverige sushirijst, verse zalm, zeewiersalade en avocado, maar variaties met kip, mango of feta kunnen tegenwoordig ook. Waarom de poké bowl zo razend populair is? Het is gezonder dan een menu bij McDonald’s én plakt beter op beeld. Met verse producten is de maaltijd bovendien ook stukken lekkerder dan fastfood. Wij gingen poké bowls uittesten op vijf verschillende locaties in de buurt.

Roll & Bowl

Onze reporter waagt zich aan een verse poké bowl. — © Liesje Reyskens

Roll & Bowl ligt strategisch in hartje Hasselt, voor shoppers met een hongertje. We geven een draai aan de Hawaïaanse klassieker, en gaan naast sushirijst, zeewiersalade en gemarineerde zalm ook voor zoete aardappel, kroepoek en een vleugje cheesy lemon flavor. Aan zoveel originele mix-ins, sauzen en toppings kan geen enkele culinaire waaghals weerstaan. De bonte boel smaakt excellent, kost slechts 10 euro en doet dromen van andere combinaties. De zaak is nog maar een herfst oud, en dat voelen we een beetje. De bediening is allerhartelijkst, maar nog wat onzeker. Bovendien kan het pand aan de binnenkant nog wat extra gezelligheid gebruiken.

Ons oordeel: de place to be voor prijs-kwaliteit, en originele ingrediënten.

Medium bowls te verkrijgen vanaf 8,90 euro. Roll & Bowl, Fruitmarkt 7, Hasselt. Alle info: www.rollnbowl.be

YammYou Sushi

In het Peltse YammYou Sushi bestel je naast sushimenu’s ook poké bowls op basis van diezelfde sushirijst. We kunnen hier geen tientallen combinaties uitproberen zoals op de andere plaatsen waar we gingen proeven. Elke portie bestaat standaard uit Japanse rettich, edamame, komkommers, avocado, zeewiersalade, mais en een topping naar keuze. De gemarineerde, rauwe zalm is van topkwaliteit, net zoals de groenten. We zijn wel blij met de spicy mayonaise om de pure smaken wat meer pit te geven. Wie in gedachten Hula wil dansen tijdens het smullen, zit hier op het foute eiland. Deze salmon bowl is Japan in een kommetje. Mag niet verwonderen, want wat snelle research leert ons dat traditionele Hawaïaanse koks sterk beïnvloed zijn door de Japanse keuken…

Ons oordeel: pure topproducten, die je geen exotische Hawaïaanse maar traditionele Japanse smaakbeleving bezorgen.

Medium bowls vanaf 8,5 euro. Yammyou, Stationsstraat 9, Pelt. Alle info: www.yammyou.eu

Hawaiian Poké Bowl

Hawaiian Poké Bowl heeft intussen 20 vestigingen in ons land, waarvan eentje in Genk. De volle plantenwand, neonverlichting en parasols van stro doen liefhebbers dromen van een exotische vakantie, al gruwen anderen van zoveel kitsch. Gelukkig oogt het zeewier in de toog alsof het zopas uit de Stille Oceaan werd gevist, en lijken de mango’s net uit de bomen geplukt. Met quinoa, nacho’s en salade als basisingrediënten, kan je hier alle kanten uit. Maar wij zweren bij sushirijst. Het behulpzame meisje dat de bowls bereidt, verzekert ons dat hummus en crispy onions geen rare combi’s zijn met gemarineerde zalm en ander lekkers uit de zee. Aan tafel blijkt haar advies gegrond. Deze poké bowl is een ware smaaksensatie, misschien wel de beste van de vijf, en kost 10,90 euro. Tip van de redactie: hou je lief of huisgenoot uit de buurt als je van dit feestmaal begint te snoepen, en alleen een portie voor jezelf hebt gekocht.

Ons oordeel: een erg uitgebreid assortiment, met voortreffelijke bediening.

Medium poké bowls te verkrijgen vanaf 9,90 euro. Hawaiian Poke Bowl, Shopping 1, Rootenstraat 8/101C, Genk. Alle info: www.hawaiianpokebowl.be

Kiekenclub

In tegenstelling tot de andere vestigingen, kunnen we in de Kiekenclub, tegenover Stayen in Sint-Truiden, geen blik werpen op de ingrediënten. Een poké bowl bestellen in een frituur, is dan ook (letterlijk) geen alledaagse kost. Toch is het aanbod hier - met nacho’s, zeewier en sesamzaadjes met wasabismaak - zeker niet gering. De “Japanse rijst” zoals beschreven staat, is niet zo kleverig en heeft weinig smaak. De zalm en groenten zijn appetijtelijk, en doen het frituurbezoek snel vergeten. Zuid-Limburgers die zin hebben in de populaire Hawaïaanse schotel, komen hier zeker aan hun trekken. Maar een belangrijk deel van de poké-bowl-beleving - de verse bereiding voor je neus - ontbreekt, en dat is jammer. Met 12,70 euro eindigt deze zelf samengestelde poké bowl trouwens als duurste in het rijtje.

Ons oordeel: een degelijke maaltijd, maar de echte poké-bowl-beleving ontbreekt.

Medium bowl te verkrijgen vanaf 9,90 euro. Kiekenclub, Tiensesteenweg 223, Sint-Truiden. Alle info: www.kiekenclub.be

Holy Bowly

Lockdown in Nederland of niet, een uitje naar Holy Bowly in hartje Maastricht is geen verloren moeite. De zaak oogt strak en de grafische vormgeving is verfrissend. Zelfs de namen en beschrijvingen op de menukaart hebben een creatieve touch. Je bestelt hier niet zomaar een tuna of salmon bowl, maar een Holy Moly Tuna of een Sassy Salmon. Wij stellen ons kommetje opnieuw zelf samen en likken even later tevreden onze vingers af, want de visuele verwachtingen zijn ingelost. De sushirijst is smeuïg en de stukjes vis zijn extra fijn gesneden. Alleen de roasted sesam dressing die we per se eens wilden uitproberen, proeven we nauwelijks. Onze poké bowl kost 12 euro, maar we betalen graag een euro meer voor een onvervalst stukje Honolulu op een plein vol kaas en haring.

Ons oordeel: poké bowls met leuke namen en veel oog voor detail.